今天（18日）是農曆7月15日中元普渡，總統賴清德表示，他祈願台灣「諸事順遂、國泰民安！」美國在台協會也加入祭拜祖先和好兄弟的行列，除了準備金紙、食物和啤酒，以及有神祕力量的零食「乖乖」來普渡，讓難以控制的機器乖乖聽話！

賴清德今天透過臉書指出，農曆7月15日，是一年一度的中元節，各地有許多祭祀、普渡活動，也是慎終追遠的重要日子。「我也要祈願台灣諸事順遂、國泰民安！」

今天也是谷立言接任美國在台協會處長後的第一個中元節，不過谷立言曾於2018年至2021年任職AIT副處長，對於台灣在台文化相當熟稔。

AIT透過臉書表示，今天是中元普渡，AIT也加入台灣民眾的行列，一起祭拜祖先和好兄弟！「我們準備了紙錢（當然是美金）、食物和啤酒；我們還知道『乖乖』有神秘力量，能讓難以控制的機器乖乖聽話」。AIT也反問大家「今年普渡你準備了什麼呢？」

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