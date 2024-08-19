韓國近年來推出一系列戀愛實境秀，繼《Heart Signal》、《單身即地獄》、《戀愛捕手》、《換乘戀愛》之後，近日又推出「中年戀綜」《最後的愛（끝사랑）》主打「第二春的戀愛節目」。除了中年人戀愛很有話題之外，嘉賓們「凍齡」狀態也意外掀起討論，網友驚呼：「只有名字有年代感」。

戀綜《最後的愛》邀請平均年齡在50歲以上的單身男女，共8位高齡單身男女一起到濟州島度過10天浪漫假期，最終將看是否配對成功。節目邀來安宰賢、張度妍(張度練)、OH MY GIRL隊長效定和作曲家鄭在炯共同主持，將在節目中為嘉賓們的戀情應援。

韓國「中年戀綜」《最後的愛》54歲女嘉賓凍齡外貌掀起討論。（圖／翻攝自微博）

15日節目一播出就引發不少討論，甚至連大陸網友都高度關注，「韓國戀綜嘉賓50多歲的狀態」話題甚至登上微博熱搜。網友分享節目片段，很驚訝嘉賓們的狀態。其中1970年生，韓國年齡55歲的男嘉賓李凡天(音譯)外型時尚；1971年生，韓國年齡54歲女嘉賓全蓮花(音譯)擁有「凍齡」外貌，穿搭時尚，乍看之下看起來僅30歲左右，她一出場，主持人都驚呼連連。

李凡天和全蓮花曖昧互動一曝光，網友驚訝到懷疑人生：「50歲比我20歲精神多了」、「從哪裡開始是50歲？」、「哪個是50歲，太嚇人了」、「她54歲那我是誰」、「這整容技術趕緊都比總統夫人好啊」、「看吧，事實證明，到五十多歲還單身的人，就是顯年輕」、「女嘉賓一點也不像50歲，好水靈」、「好怕他們心動會發心臟病」、「這肯定都是精挑細選的啊」、「男的還好，女的嚇到我了，保養真好」。