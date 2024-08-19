台股8月初大跌、多檔AI伺服器概念股臉綠，與輝達的超級晶片GB200意外延後出貨有關，雖然第四季營收少了GB200的助益，伺服器代工廠與電源供應器業者對下半年營運仍樂觀。

人工智慧（AI）晶片霸主輝達新一代超級晶片（Super Chip）GB200的美夢，竟意外變了調！

故事，要先從輝達在今年GPU技術大會（GTC）亮相新的GPU架構Blackwell與GB200後，獲得一線網際網路大廠、大型GPU算力出租業者的大力支持說起。雖然輝達沒有對外公布GB200晶片與機櫃的出貨時間點，但市場共識是自今年9、10月起，台灣代工廠就會正式出貨GB200的機櫃。

比如，鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟在今年6月底股東會表示，今年將正式出貨；廣達資深副總經理楊麒令也在台北國際電腦展期間透露，廣達的GB200機櫃訂單原先規畫9月出貨，「看起來有機會再往前推進一點」；緯穎董事長洪麗寗則在5月底股東會預期，GB200新產品將在第四季交貨。

雜音！良率、散熱傳出問題

誰都沒想到，8月2日，業界傳出輝達正式對客戶發出通知，GB200將延後至明年第一季才能大量供貨。

延期的原因相當多，晶片端傳出，輝達的B200晶片設計可能有缺陷、代工廠台積電CoWoS-L封裝良率仍有待提高等狀況，就連在系統端，也出現輝達設計的散熱效能不如預期的問題。

關於GB200的各種說法甚囂塵上，輝達美國總部卻僅表示：「市場對Hopper（指Blackwell前一代的H100與H200）的需求非常強勁，Blackwell已開始全面送樣，產量將在下半年如期放大。除此之外，我們不評論傳聞。」

GB200真的順延了嗎？廣達財務長楊俊烈在8月9日的法說會中，直白地指出「我們不評論市場傳言」，廣達第四季營運是否會因為GB200而有影響，他也表示「我們不對90天以後的事做預估」。至於鴻海集團，在8月14日的法說會中，有機會由董事長劉揚偉親自說明全年的營收展望，是否將因為GB200而更動。

美超微執行長梁見後則是供應鏈中，第一個站出來證實輝達GB200供貨碰上難關的業者。他在法說會中指出，「我們的確聽到輝達有些延誤」，他進一步表示，輝達今年第四季提供的量非常少、工程樣品也只有一點點，「我相信，真正的出貨時間點將會落在明年第一季。」

之所以說美夢意外變調，是因為市場對這款超級晶片的商機充滿想像與期待。

GB200機櫃出貨帶來的貢獻，究竟有多大？法人估計，GB200機櫃的NVL72版本單價高達300萬美元（約9700萬新台幣）、NVL36版本單價也要180萬美元（約5800萬新台幣），自今年第四季開始伺服器代工廠僅是小量出貨，就因為單價高可望對代工廠單季營收有不小挹注，明年全年NVL36需求量將躍升至約5萬台、NVL72則約1萬台，相當於GB200機櫃將創造高達1200億美元（約3.9兆新台幣）的產值。