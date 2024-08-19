每一年的八月十四日前後是半年報揭露的大限，這一段時間，股市總會呈現巨大的波動。大家先前經歷了八月五日日本銀行突然宣布升息○．二五％，導致日本股市單日大跌四四五一點，跌幅十二．四％。日股大跌引發的連鎖效應，也讓台股一天大跌一八○七點，跌幅八．三五％，一夕之間風雲變色，很多專家都說出重話，直說台股多頭完了，也有人說：台股逃生通道在哪裡？

股市在發生巨大波動的時.候，其實這是漲幅過大的修正，快速拉回並不是壞事。我在八月五日大跌勢後，提到「台股恐慌殺戮近尾聲！」我說八月五日的大跌像是地震的主震，接下來只是餘震，但再大的震盪不會超過八月五日這一天。

全球股災震央在日本

在市場最恐慌的時候，我看到又有明燈出現，國泰投信董事長張錫說：「跌深就是最大利多」，無須救市。在市場最恐慌的時候，有相關官員問我，台股怎麼辦？我說台股這一波是「老人與狗」的技術乖離修正。接著是第二季財報及半年報的基本面調整，這是巴菲特理論的核心：「潮水退了，才知道誰沒有穿褲子？」全球經濟基本面並沒有改變，很多人看到美國非農就業人數稍不如預期，立刻警告經濟衰退。《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特．清崎在第一時間跳出來，他的悲觀預測簡直像是世界末日，其實情勢沒有那麼可怕。

這次全球股災震央在日本，日銀宣布升息○．二五％，立刻觸動全球利差交易熱錢的敏感神經。美國十年債一直以來都在四％上下，而日本十年債一度趨近於零，美、日十年債息相差約四％。這次美國十年債殖利率降到三．七四％左右，日本十年債在八月五日之前突然衝上一．○二％，這個差距縮小到二．七％，立刻引發熱錢大搬家，日圓瞬間飆升到一四一．七兌一美元，日圓狂漲促動了股市大跌，日本重量級金融股如東京三菱ＵＦＪ、福岡銀行、瑞穗控股、野村證券、大和證券單日跌幅都在二○％上下。日銀發現情況不妙，立刻出來發表聲明說在金融市場不穩定的時候，日銀不會升息，聲明發表之後，日圓回貶到一四七左右，也為這次風暴踩煞車，這場由日銀引發的茶壺風暴也算告一段落。

市場在最恐慌的時候，張錫跳出來告訴大家台股有三支大柱，他在市場最恐慌的時候站出來安撫人心，這是非常好的鼓舞士氣。張錫的三支大柱：一個是ＡＩ＋半導體供應鏈；他說從二○二三年ChatGPT帶起的生成式ＡＩ風潮，科技產業從台北Computex延燒，這是未來三、五年的世界趨勢，甚至是更長久的全球趨勢，是市場的重中之重，台灣的供應鏈正是核心關鍵，從ＩＣ設計、晶圓代工、電源、散熱、ＰＣＢ到伺服器，台灣皆具備獨家優勢。

金控上半年獲利大爆發

張錫手上的第二張王牌是金融業，他說十四家金控上半年淨利三三七四億大爆發，這些金控股有優異的ＥＰＳ，有高的殖利率，會是穩定台股的主要力量，這次富邦金市值一度逾一．三兆，公布前七月淨利一○七三億，ＥＰＳ已達八元；國泰金也有九三一億淨利，ＥＰＳ六．○七元，這次市值也一度破兆；市值進入前十大的中信金，前七月淨利四八○．四八億，ＥＰＳ二．四一元；都是近十幾年來最好的成績。在證券熱潮中崛起的元大金前七月淨利二二四．六六億，ＥＰＳ一．七七元，市值到四○九○億，已經超越第一金、合庫金，下一步將挑戰玉山金。

張錫的台股第三大利基是ＥＴＦ，目前投資人九二二萬，規模超過二兆元，每月定時定額逾一○○億元，元大0050規模一度破四千億，國泰00878也逾三○○○億。過去台股只看外資臉色，八月五日外資大賣超台股逾千億，但這幾年外資完全左右台股的力道已減弱，台股的新生力軍─本土ＥＴＦ扮演重要角色。張錫點出了三大利基其實完全抓到台股的脈動。（全文未完）

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