根據《財訊》雙週刊報導，美國民主黨總統候選人賀錦麗，日前正式宣布由明尼蘇達州州長華茲擔任其競選副手；民調顯示，有七成登記選民，從未聽聞華茲或對他沒有看法，為何華茲得以出線？

螢幕上，脫口秀節目 《每日秀》（The Daily Show）主持人科斯塔，用戲謔的語氣對觀眾說道：「你們可能從來沒聽過華茲（Tim Walz）這個人，所以我今天一早就急忙幫你們Google他。」

副總統候選人因知名度低，成為脫口秀素材，就算不是頭一遭，也相對少見。由美國全國公共電台（NPR）、公共電視網（PBS）和馬瑞斯特民調（Marist Poll）合作的調查顯示，全美登記選民中，有7成沒聽過華茲或對他沒看法，聲勢遠不如原本被看好會出線的賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）。

既然如此，賀錦麗為何選擇華茲當副手？除了民主黨陣營宣稱，兩人搭檔能產生良好「化學反應」外，主要考量應是基於網路聲量、互補性，以及華茲對「搖擺州」選民的吸引力。

評論對手 「怪」網路暴紅

今年60歲的華茲，出生於內布拉斯加州的農村小鎮，高中畢業後，便加入美國陸軍國民兵，服役超過20年，其間於查德隆州立學院，取得社會科學學位。1996年，華茲與從事教職的妻子，搬到明尼蘇達州，兩人都在當地的西曼卡托高中教書；華茲還兼任美式足球校隊教練，率隊拿下該校首座州冠軍。

2006年，華茲轉戰政壇，在明尼蘇達州南部第一選區，連續擔任6屆眾議院議員，並於2018年當選明尼蘇達州州長，4年後順利連任。雖然華茲的政績頗受當地民眾的肯定，但身為副總統候選人，知名度不足卻是一大弱點。不過，7月下旬，他在接受媒體採訪，評論共和黨正副總統候選人川普和范斯時直言「這些人很怪」（These guys are weird），意外成為網路暴紅用語。

《財訊》雙週刊分析，華茲直指川普和范斯「怪」，倒不是毫無根據。例如，范斯曾稱賀錦麗是「沒孩子的貓夫人」，這種貶抑無親生子女女性的說法，不利共和黨爭取女性選票。此外，在華茲看來，川普數度於造勢演說中，讚揚虛構人物、電影《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）中的殺人魔，也令人感到匪夷所思。

根據美國有線電視新聞網（CNN）觀察，自華茲以「怪」形容川普和范斯以來，「weird」這個字的Google搜尋量，便隨之走揚，增幅一路從20%升至28%。…（本文出自《財訊》雙週刊718期）