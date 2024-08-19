「張明超院長、劉建麟教授還有我可說是榮總骨科黃金陣容，非常難得齊聚三重宏仁醫院，提供新北市民最好的醫療！」前榮總副院長、人工關節權威醫師陳天雄表示，宏仁醫院嶄新的大樓與醫療設備，又有數十年實戰經驗的教授醫師進駐，民眾不用再到榮總大排長龍，就能接受又快又好的醫療服務。

國防醫學院畢業、多次赴美進修研究的陳天雄，累積置換髖關節及膝關節案例超過上萬件，曾任榮總骨科主任與副院長，專刊論文與專利發明等身，堪稱國際級人工關節權威，同時也是陽明交通大學部定教授。

陳天雄分享，骨科醫師必須經過數十年經驗累積與養成，開刀手術更是馬虎不得，必須秉持藝術創作般心情，凡事力求精雕細琢。以人工關節替換手術為例，同樣的手術步驟，有經驗醫師、經驗不足醫師為何做出來效果不一樣？最大秘訣就是「差之毫釐失之千里」！

前榮總副院長、人工關節權威醫師陳天雄建議，人工關節置換茲事體大，民眾務必慎選經驗豐富的醫師，才能降低失敗機率。（林金池攝）

經驗不足的醫師可能太心急，為了人工關節好做好放，就把患者骨頭多削了1公厘，或是沒有考慮到骨頭、韌帶鬆緊等均衡問題，導致術後功能不足。相反，經驗十足的老醫師具有敏銳的觀察力，能用精準的刀工完成最複雜的手術，成功機率高，也不會有手術後遺症。

陳天雄表示，很多病患病急亂投醫，沒有找經驗豐富的醫師，就貿然開刀進行進行人工關節置換，導致骨頭缺損等後遺症不斷，走投無路後才到榮總求助，這些最困難的善後醫療，全都由他負責完成。

他指出，人工關節移植就跟蓋房子一樣，重建比新蓋更困難，尤其是第一次手術失敗，骨頭基礎整個流失，必須先到骨頭銀行挑選適合的骨頭，然後一點點的修補重建，不能躁進也不能馬虎，這全賴數十年經驗才能完成。

骨科權威陳天雄教授把手術當成藝術品般雕琢，凡事力求完美，僅管每次手術必須專注站立6小時以上，耗時費力，但只要患者能順利復元，就是最大成就。（林金池攝）

陳天雄說，他專長人工關節，張明超院長、劉建麟教授則是專長脊椎外科、坐骨神經，當年可說是榮總骨科的黃金三角，目前榮總骨科醫師大都是他們的學生，今年初三人退休後，除了希望傳承經驗，更希望能服務更多民眾。

他強調，宏仁醫院投資十數億元興建大樓引進最新設備，又聘請榮總骨科黃金陣容進駐，新北市民不用再大老遠跑到榮總排隊等待，就能有經驗豐富的教授醫師解決疑難雜症，不僅醫療資源充分發揮，更可節省寶貴時間，一舉數得。