星座專家唐綺陽分析8／19–8／25本周運勢，面臨天王星停滯金牛，天王星帶有顛覆能量，想要嘗試不同理財及養生的做法；水星逆行獅子，3C產品易出狀況，想要添購酷炫的電子商品，檢視過往情場及才能的表現；周四太陽進處女，在此之前不適合做重大決策，職場上有新的心態及表現，大眾關注討論勞工、服務業相關話題。

星象影響：天王星停滯、水星逆行獅子、太陽進處女

12星座個別運勢：

【累的：牡羊、金牛、天秤、水瓶】

牡羊：服務他人有效率但很疲累；感情分合都快速乾脆

金牛：時機未到而感到意興闌珊；感情興致不高稍作停擺

天秤：嘗試別太完美主義也無妨；感情應對不要太拿翹

水瓶：應付職場需花力氣像打仗；感情不利發展要先自我整合

【穩的：雙子、巨蟹、射手、摩羯】

雙子：事業遇新局面新狀況需適應；感情有機會遇見新桃花

巨蟹：適合休息整合後重新出發；感情較傾心溫和的對象

射手：因策略正確而收穫良多；感情安排小旅行可增溫

摩羯：與長官好好相處有被提拔機會；感情上不要太固執

【讚的：獅子、處女、天蠍、雙魚】

獅子：獲得資源而帶來好消息；感情與生活皆平穩

處女：事業過關斬將令人刮目相看；感情可走服務路線

天蠍：工作上建議多表達想法；感情避免說錯話不討喜

雙魚：務實的做法備受稱讚；感情上建議多添加浪漫感

星座專家唐綺陽8／19–8／25星座運勢周報。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

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