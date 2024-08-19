洛神可製成蜜餞，也可以拿來泡茶喝。中醫師高皓宇表示，多項研究都顯示，洛神具有降血糖、血壓與血脂的功效，建議平日可拿1至2顆的洛神花萼，加在250C.C的水中，洛神與水的比例，大約是1:100比例，泡成洛神花茶來飲用。

高皓宇在YouTube頻道PO出影片指出，洛神其實是一個很厲害的植物，因為它的種子、莖、花與葉都有療效，洛神最有效的是它的花萼，很久之前，古人就有用洛神來治療發燒、炎症、膀胱結石、腎結石等病症，不管是在中南美洲，墨西哥，美國都有很多地方，有在使用洛神。

高皓宇分享至少有2個研究，當中發現洛神有降血糖的效果，第1個研究找一群糖尿病前期的病人，讓他們服用5克的洛神花，再加上125毫克的甜菜菊的矯味劑，1天吃2次之後，連續吃14天，發現他們飯前血糖有明顯下降。

第2個研究則是找一群第2型糖尿病患者，讓他們每天服用500毫克的洛神膠囊，連續吃8周，其空腹血糖一樣有降低的效果。

在降血壓與降血脂的研究方面，高皓宇指，有2個研究，是分別讓受試者每天喝含有2克的洛神花茶，第1個研究發現受試者血中一氧化氮濃度上升，血管可擴張，可幫助血壓下降；而第2個研究則顯示，喝了洛神花茶的受試者血中的好膽固醇能上升，總膽固醇、低密度膽固醇下降與三酸甘油酯則都下降。

洛神怎麼吃？高皓宇建議可以拿1至2顆的洛神花萼，加在250C.C的水，洛神與水的比例，大約是1:100， 泡成洛神花茶來飲用，可加一點冰糖，但注意不要加太多，否則就不是降血糖，而是在升血糖。