農曆七夕情人節前夕，一位來自大陸在夏威夷成長的女子，遠赴西雅圖尋訪男友。萬萬沒想到，命運竟如此殘酷，遭男友殘忍毆打殺害，遺體在男友住所被發現，死狀相當悽慘。

根據當地媒體報導，金郡檢察官辦公室表示，凶手為26歲的朱安迪，目前已遭到逮捕。驗屍報告顯示，死者何蘇芸頭部、臉部、頸部、胸部及四肢均有鈍器襲擊的傷勢，喉嚨裡還卡著一顆高爾夫球。

監視器畫面顯示，何蘇芸與朱安迪在八月九日當天一起從雜貨店回家。隔日，朱安迪獨自離開，因行為異常被送醫治療。同日，鄰居通報朱安迪家漏水，警員與消防人員遂前往調查，於屋內驚見何蘇芸的遺體。

朱安迪被逮捕時，涉嫌對護士襲胸及攻擊頭頸部。被帶往警局後，他供稱當天與女友一同服用了兩顆莫利並吸食大麻，記得自己掐住女友的脖子，並將其壓入浴缸。他表示，當時女友的鼻子在流血。

事後，朱安迪用很詭異的方式試圖喚醒女友，包括將高爾夫球塞進她的嘴裡，以固定她的下巴。警方推估何蘇芸的死亡時間在8月9日至10日之間。

報導指出，這對情侶曾在夏威夷同一所高中就讀，今年一月開始約會。何蘇芸的朋友表示，不確定兩人確切交往時間，但推測她是為了七夕情人節才到西雅圖與男友慶祝。

朱安迪被控犯下第一級謀殺罪與第一級攻擊罪，保釋金設定為五百萬美元，下次出庭日期為八月二十八日。

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