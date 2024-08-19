56歲的資深演員焦恩俊，早年憑藉《七俠五義》、《小李飛刀》走紅坐穩一線小生地位，而她的女兒焦曼婷也在演藝圈嶄露頭角。不過，焦曼婷近日卻在節目上坦言，當初為了爸爸再婚大吵一架。
2014年焦恩俊選擇和石英的女兒林千鈺再婚，但作為女兒的焦曼婷卻不是第一位知道的，而是透過新聞才了解一切，氣憤的她立刻打電話對質，另一頭卻換來爸爸愧疚地語氣：「我開不了口，不知道怎麼告訴妳。」
焦曼婷則回：「你要再婚OK，但是要答應我1個條件，你不可以再生小孩，我不想把我擁有的父愛分給其他孩子。」如今回首這段過往，焦曼婷顯然有些懊悔。她承認當時有些自私，不過那是她當下想到的「唯一如何讓爸爸知道我愛他」的方式。
原來在焦曼婷內心中，爸爸非常重要，不想和別人分享，卻又不知道該如何把這件事情講出來，所以才會用這樣的方式表達對爸爸的愛。至於要不要出席婚禮，焦曼婷則詢問自己：「想不想看爸爸幸福的樣子？」其實答案很清楚，她最終仍出現在婚禮上給予祝福。而焦恩俊和林千鈺的婚姻也已經在2020年結束。
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