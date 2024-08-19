親綠名嘴李正皓17日在臉書爆料表示，「有一個DAY ZERO的神祕會議在2020年3月10日召開，那場會議才是一切的起點！」還指出這個會議結束後七天，京華城的陳情信就來了，陳情信收到後兩天，柯文哲市長辦公室就用「市民陳情案件」的理由交下都發局辦理。國民黨台北市議員游淑慧質疑，柯文哲強調台北市前副市長黃珊珊跟京華城案沒關係，但國會改革案立院打成一團時，為何媒體卻拍到黃珊珊在看京華城的案子？

「請問一下，京華城的案子，柯文哲不是說，跟黃珊珊沒有關係嗎？我們也認為沒有關係。」游淑慧18日在《週末大爆卦》節目質疑，但是為什麼，在立法院在審國會改革法案，前方打成這個樣子的時候、連黃國昌都在前方打架的時候，黃珊珊被拍到在自己的位子上，好整以暇地，不是在看國會改革的法案，不是在看如何跟民進黨唇槍舌劍，「黃珊珊也是法律系的，很會講話，她在看京華城的案子耶！」

游淑慧直言，「媒體拍到，跟我講的！我說：真的還假的？」不是說京華城的案子跟她沒關嗎？那她看什麼京華城的案子？跟妳有什麼關係？妳緊張什麼？所以很多事情，蛛絲馬跡牽得起來！

「我不知道李正皓說的Zero Day是什麼？或者是便當會前，柯文哲有沒有開過什麼會前會？」游淑慧強調，「我不知道，我也我也不知道那裡面的神秘女子是誰？但這一場便當會，不是柯文哲的遮羞布，或者是擋箭牌！