Free agent F Guerschon Yabusele has agreed on a one-year, $2.1 million minimum deal with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Yabusele is rejoining the NBA’s Eastern Conference after leaving the Boston Celtics for Real Madrid in 2019. pic.twitter.com/imZ6yfYYMe — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 18, 2024

剛在巴黎奧運交出場均14分穩定數據，還在金牌戰橫扣「小皇帝」詹姆斯，幫助地主法國男籃拿下銀牌頭號功臣亞布塞萊，原本就吸引不少NBA球隊招募興趣，根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基19日搶先爆料，目前亞布塞萊已經跟七六人簽下1年210萬美元加盟合約，確定相隔5年之後，重新回到NBA戰場打球。

亞布塞萊是在2016年NBA選秀第16順位被「綠衫軍」塞爾提克選上，但他並未馬上加入塞爾提克，而是先去大陸CBA加盟上海大鯊魚，拿下場均20.9分、9.4籃板表現，更獲選CBA明星球員，直到2017年7月才跟塞爾提克正式簽約，展開他短暫兩年NBA生涯。

儘管在這兩個球季，亞布塞萊打了74場例行賽，可惜平均上場時間只有7.1分鐘，場均2.3分、1.4籃板，完全不受塞爾提克重用，他在2019年離開NBA重返大陸CBA加入南京同曦，接著回到法國打球，2021年7月跳槽皇家馬德里，且在2022年1月續約3年，合約要到2024-25年球季結束。

不過亞布塞萊在巴黎奧運的攻守表現太過搶眼，更是法國男籃全隊進攻最為穩定的球員，讓不少NBA球隊注意到他，也考慮要花費250萬美元買斷費用，讓他跟皇家馬德里提前買斷走人，如今七六人順利搶到亞布塞萊，也讓他將跟同時擁有美國、法國與喀麥隆3國國籍的恩比德同隊打球。