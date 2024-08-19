官兵執行銲管連結器安裝作業，密合新舊管線。 （記者黃迪明攝）

官兵執行滲漏油料回收作業時，須進行完整評估，並迅速執行破損點焊補、換管作業，俾利後續油料輸送，支援作戰任務遂行。 （記者黃迪明攝）

油料是維繫三軍主戰裝備運作的關鍵，因此，油管的妥善對戰力發揮至關重要。為強化陸軍油料部隊臨戰應變效能，「戰場油管搶修作業」在實戰化訓練基礎上，融入各式戰場景況，官兵在接獲油管破損搶修任務時，須迅速進行完整評估，執行破損點焊補、換管作業，俾利後續油料輸送，支援作戰任務遂行。

因應敵情威脅，油料部隊在訓練上結合作戰場景，執行「戰場油管搶修作業」，演練油管遭受砲擊受損，肇生油料外洩情事，其編組可區分為工修組、油料回收組及消防組；工修組負責油管焊補作業，油料回收組則回收滲漏油料、污土，消防組亦執行現場安全評估、滅火任務，監控作業環境安全。

「轄區內油管破裂，即刻編組人員實施搶修！」在出發前，工修組須於15分鐘內，完成搶修工程車、空壓機、發電機、電焊機、鑿岩機、抽油泵等機具檢整，評估最適切路線，以最快速度抵達現場。作業前，先由組長觀察現場環境，評估管線破損程度、所需機具及材料，並判斷適切作業方式。

為杜絕油料外洩，工修組官兵須先鋪設吸油棉，同時進行油料、污土回收。在評估完破損狀況後，依照現況進行焊補作業，操作可焊式管夾針對單點單孔滲漏進行焊補，多點多孔滲漏則以焊管連結器實施焊接補、換管作業。而在官兵焊補時，於孔洞兩側，塞入沒有受油污污染的乾淨土壤，避免在焊接時產生的火星，因接觸到油氣，造成整條管線產生「引燃現象」。

戰場油管搶修作業除提升油料部隊本職學能、官兵臨戰應變效能外，也能深化戰場經營理念，透過平時巡清轄區內油料管線，評估其運作及妥善狀況，並了解周邊地形、地貌，同時也可研擬戰時執行搶修作業的機動路線，確保後勤部隊在作戰時，迅速投入支援作戰效能。