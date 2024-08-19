「慶祝九三軍人節暨八二三戰役勝利」音樂會將於本月21日在臺北國際會議中心登場，本報日前於臉書發布贈票活動後票券迅速秒殺，後續再加碼贈票也是立即額滿，充分展現國人對國軍的支持與熱愛，國防部邀請國人一同參與世代國軍愛國聲音的音樂饗宴，見證國軍先賢先烈英勇抗敵的衛國精神。

國防部表示，本次音樂會以「用音樂說國軍的故事」為發想，透過軍事歌曲、民謠、臺語、客語及原民歌曲，結合歌唱、音樂、舞蹈、影像與沙畫等元素，帶領聽眾共同譜出一段段真情樂章。

節目區分「黃埔肇建、獻身報國」、「奮勇抗戰、抵禦外侮」、「鳳山復校、捍衛臺灣」、「感恩緬懷、世代傳承」等4個階段，跨越了一百年的時空，帶領聽眾感受黃埔建軍歷程與軍人武德氣節，刻劃出廣州建校、東征北伐剿共、八年抗戰、臺海戰役、十大建設、族群融合與全民共同參與國防等意涵。

此外，為邀請國人共襄盛舉，本報先後於本月13日、16日於臉書舉辦贈票活動，均立即登記即額滿，足見國人高度支持與肯定；音樂會將於本月21日於臺北國際會議中心登場，已登記領票民眾，籲請於8月21日下午4時至7時於臺北國際會議中心一樓大廳向本報社群小編取票進場。