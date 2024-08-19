「北方打擊24-2」首度納入無人機對抗課目，讓官兵熟悉應對無人機的反制技巧。（取自DVIDS網站）

威斯康辛州空軍國民兵出動F-35A戰機，與地面部隊搭配執行空地協同演訓。（取自DVIDS網站）

密西根州消防單位，舉行機場事故與消防滅火訓練，強化軍民合作能量。 （取自DVIDS網站）

英國陸軍也派遣部隊赴美，在城鎮戰訓場中，實地累積對抗經驗。（取自DVIDS網站）

密西根州陸軍國民兵官兵進行無人機操作訓練。（取自DVIDS網站）

美海軍投入MH-60R參與演訓，並由機組員操作M2重機槍，執行密接空中支援（CAS）訓練課目。（取自DVIDS網站）

美國密西根州國民兵於3日至17日間舉行「北方打擊24-2」（Northern Strike 24-2）軍演， 共有來自美國32個州和領地的逾6300名官兵，以及5個夥伴國家共襄盛舉，在包含「格雷林營機動訓練中心」、「阿爾皮納戰鬥訓練中心」等訓場在內的密西根州「國家全領域作戰中心」（NADWC），展開大規模跨軍種、多課目的實兵及實彈演訓，並首度在「北方打擊」中納入無人機相關課目，強化多方戰備能量、肆應新型態威脅。