美國密西根州國民兵於3日至17日間舉行「北方打擊24-2」（Northern Strike 24-2）軍演， 共有來自美國32個州和領地的逾6300名官兵，以及5個夥伴國家共襄盛舉，在包含「格雷林營機動訓練中心」、「阿爾皮納戰鬥訓練中心」等訓場在內的密西根州「國家全領域作戰中心」（NADWC），展開大規模跨軍種、多課目的實兵及實彈演訓，並首度在「北方打擊」中納入無人機相關課目，強化多方戰備能量、肆應新型態威脅。
美國密西根州國民兵於3日至17日間舉行「北方打擊24-2」（Northern Strike 24-2）軍演， 共有來自美國32個州和領地的逾6300名官兵，以及5個夥伴國家共襄盛舉，在包含「格雷林營機動訓練中心」、「阿爾皮納戰鬥訓練中心」等訓場在內的密西根州「國家全領域作戰中心」（NADWC），展開大規模跨軍種、多課目的實兵及實彈演訓，並首度在「北方打擊」中納入無人機相關課目，強化多方戰備能量、肆應新型態威脅。
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