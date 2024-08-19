台南市新化區崙頂里崙子頂一處民宅18日晚間9時26分發生氣爆火警。事故發生於一樓廚房，伴隨著爆炸巨響，疑為桶裝瓦斯爆炸所致。

台南市消防局獲報後，立即派遣第四大隊新化分隊等10輛消防車、22名消防人員前往搶救。熱心義消人員協同滅火，有效控制火勢蔓延。消防人員同時疏散6名住戶，並將一名約莫50歲的男子送往醫院救治。

消防人員抵達現場後，發現起火點為一棟4層樓RC建築物的1樓廚房。火勢雖有爆炸聲響，但燃燒面積僅約2平方公尺，未擴散至其他區域。義消人員在消防車組抵達前已協助 撲滅火勢。現場一名約莫50歲的男子因臉部及手腳遭受灼傷，由救護車送往永康奇美醫院接受治療。

經過初步勘查，消防人員發現火場並未安裝住警器。隨後消防人員對住戶進行防火宣導，至於火災原因及財物損失正由消防局調查釐清中。

消防人員初步勘查，火場未裝設住警器，消防人員對住戶進行防火宣導，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。