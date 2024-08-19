天氣不穩定，各地都有機率降雨。（示意圖／資料照）

大雨特報。（圖取自氣象署網頁）

對流旺盛！今（19日）台灣仍處西南風環境，天氣不穩定，各地都有機率降雨，尤其中南部地區及澎湖、金門、馬祖有局部大雨發生的機率。預估今日凌晨起到周二白天，南部易有大雨，高屏雨量恐達「紫爆」。北部和東半部地區上午大致多雲，但午後將有雷陣雨，民眾外出最好攜帶雨具。此外，今日凌晨2時發展為今年第9號輕度颱風「雲雀」，預測朝北向東海移動，對台灣無直接影響。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。氣象署今晨針對高雄、屏東發布大雨特報。

中央氣象署預報，今日台灣處於大低壓帶中，而且西南風加強帶來充沛水氣，中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機率，尤其南部地區可能有局部短延時豪雨出現。

其他地區上半天大致多雲，僅北部地區有零星短暫陣雨，中午過後北部及東半部地區易有雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；由於環境不穩定，雷雨發生時可能伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，請留意天氣變化，並外出攜帶雨具。

氣溫方面，今日中南部天氣陰雨，高溫約29至31度，其他地區約32至33度。

紫外線指數部分，今日宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣與金門縣達「過量級」，其餘縣市為「高量級」。

空氣品質方面，今日低壓帶及西南風增強，全台擴散條件佳，水氣偏多，受降雨洗除作用影響，空品多為良好。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

氣象署表示，原位於琉球南方海面的熱帶性低氣壓，今日凌晨2時發展為今年第9號輕度颱風「雲雀」（JONGDARI），預測朝北向東海移動，對台灣無直接影響。不過，氣象署提醒，今日南部有局部短延時豪雨發生機率，其他地區午後有局部大雨機率。