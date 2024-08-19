馬念先曾是放克搖滾樂團「糯米糰」的吉他手兼主唱，現任Hit FM聯播網的DJ，時常出現在各大音樂祭。除了音樂，他對運動也很有興趣，日前時報周刊CTWANT讀者巧遇他與一群朋友，至大巨蛋觀賞職棒比賽，到了高潮之處還與其他觀眾一同起立，看得出來相當投入在賽事之中。

8月4日時職棒在大巨蛋舉辦例行賽，當天由富邦悍將對上中信兄弟，讀者表示馬念先與一群朋友一同觀賽，身旁還有一位身材姣好的辣妹。看得很專心的馬念先到精彩之處忍不住站了起來，臉上還掛著笑容，187公分的身高與標誌性圓眼鏡、爆炸頭十分引人注目。

海角七號裡，馬念先飾演的馬拉桑讓人印象深刻。（圖／資料照片）

馬念先不只有音樂才華，也演出過許多知名作品，例如在億萬票房電影《海角七號》飾演「馬拉桑」，相當令人印象深刻。去年他參演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，飾演刑偵隊隊長，並在即將上線的延伸影集《正港分局》中回歸，晉升為分局長，他認為這個角色偏向於好好先生，沒有很強的攻擊性，覺得很多事情剛好就好，笑說這樣的個性跟他本人非常相像。

馬念先在《正港分局》飾演分局長，認為這個角色很符合本人個性。（圖／Netflix提供）

雖然在《正港分局》中的角色是長官，但馬念先被其他演員票選為最容易笑場的人，Lulu表示：「馬哥本身就很自然會生出很多笑點，所以在現場是NG最多次的人！NG的次數更是可以做成一本NG大全了！」馬念先則說自己一直對荒謬劇本很有興趣，很開心這次能接演如此逗趣的劇。

能接到《正港分局》這樣如此荒謬逗趣的劇本，讓馬念先十分開心。（圖／Netflix提供）

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