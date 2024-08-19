你喜歡臭豆腐、炸雞排？還是酷愛烤玉米？台灣琳瑯滿目的美食小吃是許多人的最愛，但好吃歸好吃，台灣小吃由於大多是高油高熱量，所以總被貼上「不健康」的標籤，事實上，美味可以兼顧健康。醫師透露，一位58歲女性原本有脂肪肝，體重高達68公斤，雖然她照吃最愛的夜市小吃，但靠著少加醬、不碳水、不喝湯，竟然逆轉脂肪肝，且一口氣減去13公斤！

AI教父黃仁勳來台時熱愛夜市小吃，也令人見識台灣美食的魅力，同屬「吃貨」的中醫師鄒瑋倫認為，只要觀念正確，健康也能兼顧口腹之慾。「台灣小吃最令人擔心的就是高熱量、高油脂，但其實只要稍微調整，許多小吃的營養價值都不錯！」

鄒瑋倫透露，她有一位同為美食愛好者的58歲女醫師友人，由於體重飆升至68公斤、且已經有脂肪肝，所以想要調整飲食習慣。「但她不想放棄最愛的夜市小吃，所以她還是天天吃美食，但把握3個原則，持續2年後竟然逆轉脂肪肝，而且體重瘦到55公斤左右。」

鄒瑋倫說，這3個原則分別是「不碳水、少加醬、不喝湯」，首先是不碰澱粉類食物，例如滷肉飯、炒米粉，就算想吃鹹酥雞，也只吃肉、豆類，不吃甜不辣、百頁豆腐；其次是減少醬料，烤玉米、蚵仔煎不直接刷醬或淋醬，而是請店家另外裝一份，稍微沾一點醬即可。最後，也絕對不喝湯，因為高湯的熱量相當驚人。

黃仁勳訪台時幾乎跑遍各大夜市吃美食，台灣小吃的魅力由此可見。（圖／報系資料照）

只是稍微調整吃法，卻能照樣吃美食、又同時兼顧健康。鄒瑋倫笑說，自己和這位朋友一起吃飯相當痛苦，因為朋友不碰碳水化合物的食物，但她卻是標準的「碳水王」。「我自己的做法就是『鬆鬆緊緊』，體重變瘦了就去夜市隨心所欲開心大吃，但如果已經變胖，需要克制澱粉類食物，那就盡量不碰碳水化合物食物。」

但如果明明不該吃，但就是很想吃滷肉飯、炒米粉呢？鄒瑋倫說，那她也有2個小撇步。「首先，就不要再吃炸雞排這類高熱量食物，或是不喝肉羹湯、改喝無糖綠茶，盡量讓總熱量不要太高；再來就要多吃一些蔬果，讓碳水化合物不要吸收太快。」

鄒瑋倫最近愛上寧夏夜市的美食，她每次「開吃」前，一定先在夜市口買一杯可消暑熱的「六一散」中藥茶飲來喝，藉此平衡後續美食帶來的燥熱，讓自己大啖美食之餘，也同時保有健康。

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