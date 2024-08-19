逛夜市是台灣特有的文化，但吃一輪下來恐怕熱量爆表，專家提醒，魔鬼往往藏在細節中，夏天應景的剉冰、豆花正是夜市的隱形熱量之王，它吃來雖然清涼爽快，但若是選擇花豆、珍珠等餡料，一碗熱量恐怕飆破1000大卡，比一個便當還邪惡！

熱愛美食的鄒瑋倫中醫師，一講起夜市小吃就讚不絕口。「我很愛吃蚵仔煎搭配米糕，再加一碗蛤仔湯，先喝湯，才不會吃太多高熱量的蚵仔煎跟米糕。」鄒瑋倫也想幫蚵仔煎平反一下，她認為雖然熱量高，卻擁有很好的蛋白質、同時也有青菜，只要少一點醬其實也很健康。

營養師程涵宇也認為蚵仔煎營養均衡。「蚵仔煎是油煎食物，油含量約1湯匙、總澱粉量約等於1碗飯，但蚵仔煎可以同時吃到蚵仔、雞蛋2種蛋白質，而且蚵仔是平常較少吃到的食物，又同時含高鋅、高鐵，而且料理中還會加入小白菜或空心菜等蔬菜，很不錯。」

糖葫蘆也是鄒瑋倫認為很棒的夜市小吃，因為它大多是以水果加糖製作而成，含有纖維素，熱量也不高。「起碼比珍珠奶茶、含糖飲料好多了！」

鄒瑋倫認為，夜市的隱藏熱量都藏在烤、炸、醬料、飲料、冰品，而冰品是她認為最恐怖的隱藏熱量之王。「無論是剉冰或冰涼的豆花，都是大家在夏天最喜歡吃的甜品，如果只加愛玉、仙草、薏仁，熱量就大約只有400~500大卡，而且非常健康，但如果加了紅豆、花豆、芋圓，熱量恐怕就飆就到1000多大卡，比便當還可怕！」

糖葫蘆是傳統夜市小吃，專家認為含有纖維質、茄紅素、熱量也不高。（圖／記者黃耀徵攝）

程涵宇說，如果是單純的綠豆湯、紅豆湯，起碼仍是天然的原形食物，只要注意吃完之後減少其他澱粉的攝取量，仍然是一道很棒的甜點，建議挑選餡料時，盡量多選原形食物就不會踩雷。

程涵宇建議，逛夜市時採取「共食」的方式，就是大家一起享用餐點，這樣可以吃到很多種類的小吃，但又不會攝取過多熱量。另外，只要按照正確的進食順序，就容易有飽足感，不會吃過頭。

「建議先吃非油炸的蛋白質，像是鹹水雞、滷味（選肉類跟蔬菜）、烤鳥蛋、蚵仔煎等，能夠增加飽足感；接著再吃澱粉為主的小吃，例如章魚小丸子、雞蛋糕、豬血糕、蔥油餅。」程涵宇說，炸物如地瓜球、鹹酥雞留在最後吃，這樣吃下肚的份量會比較少，身體會比較沒有負擔。

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