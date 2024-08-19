桃園市政府再次發函撤銷3家SRF電廠進駐桃園科技工業園區設廠許可，外界解讀桃園市長張善政為了2026市長連任，一改理工男姿態，反嗆中央。前立委沈富雄表示，為了2026，張善政硬起來，他給張善政掌聲。

沈富雄18日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，為了2026，張善政硬起來，他給張善政掌聲。因為張善政是理工男，當初桃園市長候選人難產，桃園地方人士是非常厲害的，雖然不是牛鬼蛇神，張善政這個人其實不適合選舉，他竟然還做得不錯，但是還是有一點沒有那麼轟轟烈烈。所以為了這件事情硬起來，他覺得不錯，就要看他要不要連任桃園市長。

國民黨立委羅智強則指出， 3家電廠想進到觀音去。觀音過去真的非常綠，可是民進黨就欺負觀音人對民進黨的支持，不是只有SRF進去，以前鬧得沸沸揚揚的藻礁也是，民進黨說藻礁永存，結果把藻礁給埋了。

羅智強更表示，當時SRF為什麼能進去，時任經濟部長王美花給了推薦信，推薦這3家進去。讓這3家有機會進入桃科。可是選舉到了，民進黨怕觀音人反彈，就撤銷推薦函，所以張善政當然就不讓他們進來了。至於民進黨為何這麼用力推，就是因為缺電。