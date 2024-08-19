9號颱風「雲雀」今天凌晨生成，對台灣無影響；大低壓環流勢力即將消散，西南季風接棒，今、明兩天「劇烈雷雨」續炸西南部地區。周三起太平洋高壓增強，全台恢復高溫炎熱的天氣型態。

位在台灣東側的「大低壓環流」，過去2星期一口氣長出5個颱風，最後一個是「雲雀」，它將直行往北赴朝鮮半島，對台無影響。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，這兩天要注意的，是下一棒西南季風。

雲雀颱風生成，對台灣無影響。（中央氣象署提供）

最新模式模擬，今、明兩天西南季風通過台灣，受到地形抬升影響，局部地區仍有大雷雨發生機率，吳德榮特別提醒，要防範雷擊、強風、瞬間大雨等劇烈天氣。

吳德榮指出，今各地氣溫：北部25至35度、中部24至34度、南部24至34度、東部23至36度。

周三（21日）起至下周日（25日），太平洋高壓重新統治，各地恢復晴朗炎熱的高溫天氣，這段期間的天氣變化集中在中午過後，山區、近山區平地都有短暫雷陣雨機率。