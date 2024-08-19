道奇先發左投柯蕭。（美聯社）

Back-to-back days of homers from Shohei! pic.twitter.com/hrjZrBnzeQ — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 18, 2024

本月陷入打擊低潮的大谷翔平連續兩場開轟，道奇19日對紅雀系列賽最終戰，大谷5打數1安打，第5局炸裂1發右外野平射炮，連續兩場開轟，本季第39轟。這球類似前一場的情況，投手葛雷（Sonny Gray）的曲球沒有投好變成紅中，被大谷一棒敲到右外野牛棚。道奇終場2比1獲勝。

大谷的陽春炮拿下道奇第1分，先發左投柯蕭（Clayton Kershaw）繳出傷癒後最佳表現，70球就投滿6局，無失分摘得勝投，自責分率下降到2.63。柯蕭說：「我幾乎忘了肩膀沒有受傷是什麼感覺了，我早上起床感覺非常棒。」

道奇前兩位先發輪值山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）都掛傷兵，米勒（Bobby Miller）、伯勒（Walker Buehler）表現不穩定，前王牌柯蕭的責任更重了。柯蕭第6局被連敲兩安，紅雀無人出局結果未能得分，被柯蕭以飛球和雙殺打脫身。

大谷的打擊率下降到0.290，在全壘打排行榜繼續領先36轟的勇士歐蘇納（Marcell Ozuna），歐蘇納不會盜壘（0次），大谷則是39轟37盜，僅被抓到4次，距離歷史性的40轟40盜不遠了。