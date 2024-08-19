女子小萱指控丈夫阿國（均化名），2023年10月在網路平台結識從事女直播主歡歡（化名）， 2023年11月時，小萱發現歡歡直播的背景，與阿國所住飯店背景相同，才揪出2人竟是一同前往北京旅遊，阿國回台後也坦承有與歡歡發生性行為，並保證斷絕聯繫。不料，事後阿國與歡歡仍藕斷絲連，小萱憤而提告歡歡求償100萬元。

法院審理，小萱拿出阿國與歡歡的對話當證據，阿國：「我只是貪圖肉體的新鮮感」、歡歡：那我現在知道你真正想法了，你也不願意繼續跟我玩下去嗎？」

阿國：「早在這趟北京就沒感覺了」、歡歡：「可你也不是跑來跟我做」、阿國：「因為受傷他都不敢碰我，希望我好一點再做，我也會癢好嗎，都花錢帶你出門了，我還不用。」

法官認，2人對話內容有情感糾纏的曖昧情節，也有已發生性關係的陳述，已明顯逾越一般社會通念，男女正常社交來往之程度，足認歡歡與訴阿國確有相當程度的親密感情互動，非僅止於普通友人的互動關係。

法官審酌，歡歡所為，對小萱的婚姻家庭圓滿、幸福造成破壞，並導致小萱精神上之痛苦，認小萱請求賠償精神慰撫金100萬元，核屬過高，應以20萬元為相當。可上訴。