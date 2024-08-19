民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風暴，柯文哲18日公布時任競選總幹事黃珊珊負責黨務改革善後小組。港媒分析表示，柯文哲力保黃珊珊，是為了設下最後一道防火牆。否則黃珊珊一倒下，下一個就會燒到柯文哲。前立委蔡壁如則擔任帶動批判聲浪的領頭羊，避免火隨時燒到柯文哲。質疑兩人是否唱黑白臉？

香港媒體《中評社》分析指出，柯文哲將防火牆設在黃珊珊身上，而黃珊珊提告會計師端木正就是信號，黨內外開始燃起要求黃珊珊請辭不分區立委的聲音。蔡壁如也開始出現在媒體前，逐步成為帶動批判聲浪的領頭羊，畢竟反對方若不是自己人掌握，火隨時會燒到柯文哲。

港媒接著表示，蔡壁如是砍珊頭號人物，柯文哲則是力保黃珊珊，但柯、蔡2人有20多年的交情，卻成為強烈對比的角色，是否在唱黑白臉？

港媒更指出，長期挺柯的網紅館長陳之漢的角色也與蔡壁如相似，一方面大力批評柯競總爛得像坨屎，聚攏反柯聲勢。但16日晚間就邀請黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡上自己的直播澄清，或許也是一種策略。

港媒也點出，黃珊珊只要在這波政治風暴站穩腳跟，柯文哲就能在後頭安心地運籌帷幄。而蔡壁如、館長則有著類似操控批評聲浪大小與方向的角色。