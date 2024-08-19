鴻名擁有「線材事業群」及「系統整合事業群」兩大事業群，受惠於線材事業群部分，鴻名除針對旗下海外各廠區持續進行生產效能優化、控管內部管理費用等措施外，加上家電、資訊類客戶拉貨力道持續成?、事務機類需求穩定，以及系統整合事業群則來自於知名客戶的大量設備需求，銷售案的陸續交貨驗收，挹注第2季營收成長，單季合併營收為8.86億元，年增28.29%，營業淨利為6477萬元，年增55.7%，稅後盈餘為3627萬元，單季每股盈餘為0.37元，均較第1季成長達雙位數，累計2024上半年合併營收達16.49億元，年增14.78%，營業淨利為1.1億元，年增43.59%，稅後盈餘為6745萬元，每股盈餘為0.7元。

鴻名前7月合併營收為19.57億元，較去年同期增加17.35%，鴻名表示，集團以專業製造與資訊服務之「雙引擎」做為集團的營運動能，同時分散區域風險，積極布局東南亞，追求創造新的獲利來源，第3季為產業傳統旺季，鴻名企業維持審慎樂觀看法，持續深化與客戶間之業務合作關係，並優化精進各廠的生產效能，可望有助於未來推升營運成長力道。