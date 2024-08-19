中環今年第二季獲利創近10年單季新高，投資利益加股利逾15億元立大功，累計近一年投資利益加股利海賺逾30億元，樂當航海王也一舉平反酸民的「韭菜」說。

中環董事長翁明顯表示，財報證明投資實力，目前滿手現金，會持續推動公司轉型，也看好航運股的投資價值。粗估中環全年約有百億資金投入股市，迄今手中持股前三名是台灣高鐵、陽明、長榮。

根據公開資訊觀測站最新公告，中環持有台灣高鐵179,589張、金額約54.84億元、持股比例3.191％（截至7月10日），持有陽明海運10,955張、金額7.19億元、持股比例0.314％（截至8月16日），持有長榮海運3,286張、金額約5.92億元，持股比例0.153％（截至8月7日），以及持有台積電、廣達、華碩等電子半導體類股數百張。

翁明顯透露，中環若要大量投資，會考慮股價淨值比，並選擇各產業表現最佳前兩名個股。海運股的股淨比低，長榮、陽明都不到1倍，長期具投資價值，在電子股很少股價低於淨值的個股，但考慮到投資組合，美中貿易戰讓台灣科技業受惠，台灣是最強AI供應鏈中心，也會買台積電等。

根據翁明顯的觀察，許多投資人長期不看好海運股，認為紅海危機將走向緩解，運力過剩拖累運價，會是兩大利空，且中美貿易戰、關稅戰開打，造成大陸海運出口減少。但換個角度想，全球貿易9成靠海運，貨櫃裝載民生物資屬剛性需求，等到貿易戰、關稅戰開始緩和，屆時貨量釋放將是利多。

翁明顯強調，海運面臨的變數多，包括地緣政治、戰爭、貿易關稅戰、氣候變遷等，已經不是景氣循環股，也無法看太遠，誰知道紅海危機突發會救了海運。今年海運應該OK，美國景氣看降息，一旦降息可以刺激消費，以哈戰爭在美國總統大選前可能不會有太大改變，海運持續繞道消化運力也有助支撐運價。

不過，市場上海運多空消息不斷，股價波動大，中環也頻繁進出調節部位；至於台灣高鐵只進不出，著眼獨佔事業且獲利穩定，是中環投資最主要標的，約占投資總額的半數。

中環獨鍾航運股，近年業外投資愈來愈順風順水，繼去年挹注獲利衝上17.5億元，一舉轉虧轉盈，且創近20年新高，每股賺1.61元、配息0.68元；今年上半年獲利11.3億元，主要也來自投資利益12.8億元、股利0.86億元，每股賺1.04元。