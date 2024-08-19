柯粉護理師怒嗆戰狼夫妻 陳智菡回應了

民眾黨的假帳風暴持續延燒，黨主席柯文哲已下令啟動4項黨務改革，然而，柯粉網紅護理師「喬喬」張喬瑜爆料，事件爆發後，民眾黨下令黨員不准發表意見，她更怒嗆，別把她逼去挺民進黨。

柯文哲昨（18）日受訪表示，經反省後，得出民眾黨有幾項黨務改革要做，分別是：建立電子帳務系統、建立長期合作的法律團隊、重新建立黨內應變小組和成立善後小組，其中針對「善後小組」部分，柯提到，自己曾告訴黃珊珊，由於她當時是競選總幹事，所以善後小組應由她負責。

「黨中央可以一直對外出包，而我們基層支持者卻只能一忍再忍」，張喬瑜昨透過粉絲專頁「喬喬塔綠粗暴不必－張喬瑜粉專」發文踢爆，民眾黨現在出了這麼大的事，卻不准黨員發表意見，她更怒嗆，「戰狼夫婦（指民眾黨副秘書長許甫、民眾黨立院黨團主任陳智菡）派」的人再繼續來護航、批評她「沒關係」，因為她的個性是別人越故意，自己也會越故意，「我個性很X掰，X掰到最後去挺民進黨也行，把所有挺柯文哲的人越推越遠，最好全都得罪光，第三勢力沒落，就回歸藍綠而已，沒差！」

張喬瑜稍後再度發文，更直接點名許甫和陳智菡，指他們在事實沒查明之前，「好像不閉嘴會死一樣！真是辛苦了」，她更附上一張網紅四叉貓的貼文截圖怒嗆陳，若這就是陳操盤要的結果，就不要來檢討她為什麼公開質疑，「妳應該回去好好思考為什麼自己可以這麼白X」。