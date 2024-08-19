在面對「文化台獨」時，大陸近年特別警惕「台獨史觀」的發展。南京大學台灣研究所所長劉相平近日表示，大陸對賴清德的「台獨史觀」相關作為應加大反制力度，並為遏止「台獨」話語提出針對性的概念，建立自己的話語體系、佔領話語權高地。

大陸國台辦旗下智庫「海峽兩岸關係研究中心」主辦的「2024兩岸關係研討會」17日於山東青島登場，今年會議主題為「鑄牢民族認同 共促民族復興」，討論議題包括「『台獨史觀』的謬誤與危害」和「摒除『台獨史觀』，守牢共同精神家園」。

劉相平於當天的主題發言環節中提到，「台獨」史觀是「文化台獨」的重要組成部分，而「文化台獨」的目的是「將台灣文化『去中國化』之後再『民族化』」，以建構「台灣文化民族主義」。

賴清德上台前後，曾提及要「改造（台灣）社會、洗滌（台灣）人心」、「再造歷史現場 2.0」，劉相平認為，可見他必將利用「台獨」史觀及其書寫形塑「台獨」民意，以達成「台獨」的目標。他指出，大陸對此必須予以足夠的警惕並加大反制力度。

劉相平提出，大陸應該以「中華民族史觀」為主軸，開展台灣史研究，並持續推動，以爭取台灣的台灣史研究學界的認可和採納。他解釋，「中華民族史觀」就是站在中華民族整體利益的高度上，從是否符合、維護、發展中華民族整體利益的立場出發，界定台灣史研究對象的性質，評判研究對象的「是」與「非」、「正義」與「非正義」，以加強兩岸同胞的中華民族文化認同和民族認同。

面對「台獨」史觀，劉相平強調，大陸應該以「中華民族史觀」為主軸，加快構建台灣史研究的學科體系、學術體系、話語體系。他具體說明，第一，明確台灣史研究是中國史研究的一部分，是中國地方史研究，因此，它具有中國史、中國地方史研究的一切學科特徵。

第二，劉相平指出，要結合多學科研究方法，切實開展實證研究，進一步加強台灣史研究的科學性。在分析問題的實事求是，徵引資料的可靠準確，得出的結論能反映客觀事物的本質規律，提出的觀點、學說能達到自圓其說。

第三是本著「一份材料說一份話」的「求真」、「求實」精神，開展更為系統、深入的研究。劉相平強調，大陸要為反制、遏止「台獨」話語提出針對性的概念，建立自己的話語體系，佔領話語權高地。