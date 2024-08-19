日本業餘拳擊聯盟宣布將加盟世界拳擊聯盟WB，期盼能拯救2028年奧運，同時不想要切斷與國際拳總IBA的關係，盼望日本拳聯可以同時保住兩個聯盟的會籍。會長仲間達也說：「我們必須與WB合作以確保奧運資格，但也想避免與IBA切斷關係。」

依據國際奧會設下的條件，WB至少要取得50個會員，奧會才會考慮讓WB管理拳擊，雖然WB宣稱已經達標，實際上的會員還在42個。

IBA仍是業餘拳擊最高層級的賽事主辦者，仲間達也考量到世錦賽在內的諸多賽事，「我不想讓拳手因為退出IBA而失去參賽機會，目前無法確定WB是否能取得國際奧會授權，所以我們選擇繼續與IBA保持關係。」

原則上IBA不認可雙重會籍，加入WB就意味著可能必須退出IBA，日本不能一直抱持觀望態度。

WB在非洲的會員國僅有奈及利亞，因為本屆奧運的女子拳擊性別爭議，預計北非的阿爾及利亞也會加入。WB在亞洲已有8個會員：台灣（中華拳協）、南韓、新加坡、菲律賓、印度、巴基斯坦、蒙古、不丹。