立法院長韓國瑜日前針對考試委員、NCC人事同意權案，進行朝野協商，在最後裁示時，突表示總統國情報告，請各黨團溝通處理，引發討論。港媒今（19日）對此分析，韓主動對朝野攻防下指導棋，用意頗深，推測其目的或許有二。

據《中評社》分析推測，韓國瑜此舉的目的或許有二，首先是提醒國民黨必須掌握議題主導權，反守為攻。第二，目前民眾黨主席柯文哲正陷入2024大選政治獻金帳務申報疑雲，昔日擔任台北市長任內的京華城案同樣在燒，此時也有部分國民黨籍台北市議員追著柯相關案件猛打，因此也是間接提醒藍白，關於重大的朝野攻防案，雙方必須堅持合作才有辦法對抗綠營。

該篇文並認為，韓國瑜身為立法院長，不論國民黨權力結構如何變化，都不影響他是藍軍在台灣憲政體系中職務層級最高的地位，因此當國民黨內部越動盪，或是對外攻防越鬆散，就越需要他出手穩固局面。