送肉粽是彰化特有的送煞儀式，一名男子不解彰化為何頻繁舉行送肉粽儀式，將疑問PO上網，吸引不少網友討論，一票網友表示，地方習俗尊重就好，不必太在意，但也有不少在地人直呼很困擾，更質疑辦一場送肉粽要花10～20萬元，宮廟根本是藉此賺錢。

原PO近日於臉書社團《爆怨公社》指出，彰化送肉粽儀式頻繁，反觀其他縣市較少，很好奇原因，「是彰化很多好兄弟在搞事嗎？」

網友紛紛表示，每個縣市有獨特的習俗，以平常心當作廟會遶境看待就好了，「那就是地方習俗，不是每個地方都有」、「這種事情寧可信其有，不可信其無」、「有煞氣就要送煞」、「地方習俗而已」、「給家屬一點心理安慰，尊重活動就好。」

但也有人質疑近年送肉粽變多，一場辦下來要10～20萬，根本是宮廟藉此想賺錢，直呼非常困擾，「就是擾民的習俗」、「真的很困擾，有的路線還避不掉」、「我們這邊上次辦過，聽到一場要花10～20萬，多賺啊」、「廟都禁止燒香了，遲早也會停止送肉粽。」

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