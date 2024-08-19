知名網紅鳳梨（吳泓逸）上個月接受「入珠」手術後，不僅恢復進度良好，還受到日本 AV 女優私訊關注，坦言「行情大漲」嗅到賺錢味道。不過入珠88顆的他，日前在社群PO出手術後的血腥照，坦言拿掉兩顆珠子，原因則是「太滿很吃力」。

鳳梨近來收到許多人私訊詢問入珠的事，才發現一般大眾對此事有所誤解。他先是強調「跟尺寸大小沒有關係」，並以過人來身分建議盡量裝同樣大小珠子，方式以「一排或一圈」為單位，若只是要裝一兩顆，實質上沒有任何幫助。接著提醒術後「保養方式」不要土法煉鋼，否則容易沒顧好傷口，導致感染發炎。

鳳梨動刀拿出2顆入珠。（圖／yi0107 IG）

鳳梨表示「太滿很吃力」才動刀拿出兩顆入珠。（圖／yi0107 IG）

但事隔一天後，鳳梨突然在社群網站PO出血腥照，只見桌上擺滿醫療器材，托盤內還有2顆沾有血跡的珠子，他隨即做出解釋：「我剛剛拿掉兩顆珠子… 不然真的太滿…很吃力…」，此舉引起諸多粉絲關注：「感覺好痛，傷口要重新保養，要暫時停機了」、「我覺得拿出來比塞進去還要痛餒」。對於有人提出疑問：「有沒有想過其實是你沒辦法裝這麼多」，鳳梨則透露動刀原因：「其中一圈當初塞太滿，癒合後會擠壓到」，恢復期預計約10天左右。

鳳梨透露4月跟日本知名AV女優橘瑪麗見面後，就有許多日本AV女優陸續追蹤他，不禁好奇：「不知道是演算法還是因為入珠」。但也忍不住抱怨老婆歐菈某天趁他睡覺時，居然玩弄他的私處，導致8個傷口有1個被玩到裂開，讓他心情整個很差。