針對近期爆發的總統大選假帳風波，民眾黨主席柯文哲昨（18）日提出4項黨務改革，其中成立的善後小組將由時任競選總幹事、立委黃珊珊負責。對此，精神科醫師沈政男認為，由黃珊珊來收拾善後很合理，等帳目弄清楚後再看各界反應，若反彈不大就「一動不如一靜」，並斷言柯看來並沒有要黃珊珊走路。

柯文哲昨指出，已請黃珊珊負責善後小組，定期把每日查帳的進度，比照之前疫情記者會的模式向社會報告更新，並強調要有新聞回應的能力。

對此，沈政男昨在臉書指出，針對柯文哲上述舉動看來，並沒有要黃珊珊走路的意思，且黃珊珊來收拾善後很合理，因為她最了解競總運作狀況，找別人等於從頭開始，等帳目都弄清楚，再看各界反應，如果支持者反彈不大，就一動不如一靜。

話鋒一轉，沈政男認為，黃珊珊當時在競總的角色不是查帳，所以問題不是沒把帳管好，而是沒有完全站在柯文哲的立場去帶領競選團隊，尤其藍白合協議後又撕毀，據說是她主導，才是最大的錯誤。

另外，針對國民黨主席朱立倫日前喊話希望民眾黨能平安度過，卻收到柯文哲回應「場面話大家都會講」，沈政男直言，柯文哲同理心比較弱，因此容易得罪人，連自己的合作夥伴都得罪光，且那些人離開後都恨得牙癢癢還意欲報復。沈政男直言，這是柯政治性格最大的問題，能被他氣起來亂罵，氣消又願意一起共事的人並不多，也使得柯文哲能夠糾集的仁人志士相當有限。