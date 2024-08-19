藝人夏乙薇（舊藝名：林餅乾）因擁有甜美外型加上D級火辣身材，被封為「美胸女神」。日前夏乙薇在社群上透露，自己與朋友在過馬路時險遭疑似垃圾車衝撞，且對方在距離她們不到2公尺時緊急煞，嚇得她忍不住直呼「如果被撞到，我們真的很有可能會死亡」。

夏乙薇18日在限動上寫下：「原來今天是農曆15號，半夜我跟我最好的姊妹，我們真的差點一度死掉。」原來當時她和朋友正要過馬路，卻突然聽到非常大的聲音，怎料，一轉頭有輛貨車離她們非常近，嚇得她當場大叫，「當時車子距離我們倆超級近，而且我剛說了聲音很大，可想而知他的速度有多快」。

夏乙薇透露自己差點被車撞。（圖／翻攝自夏乙薇IG）

由於自己的好友是個淡定的人，所以只有轉頭看一下而已，不過「她（好友）說駕駛當時在看手機，是聽到我（夏乙薇）大叫才踩了煞車。」而這也讓她直呼，「沒想到我容易受驚訝大叫這件事，有一天竟成了救了我一命的關鍵」。

接著，她也轉貼友人描述事發過程的動態，文中強調兩人過馬路時，非常確定交通號誌由紅燈轉為綠燈後才穿越馬路，但走到路中央時卻聽到了尖叫聲，轉頭才看到一台垃圾車距離自己不到2公尺急煞車，而司機抬頭與兩人對到眼後也不斷示意道歉，整個過程大約只有3秒。

夏乙薇隨後轉發友人貼文還原事發過程。（圖／翻攝自夏乙薇 IG）

最後，夏乙薇再補充說到，事發當下是在晚上，因此沒看清楚，不確定究竟是垃圾車還是貨車，只知道車子很大，「我們是綠燈走在這個斑馬線上，對方是轉彎過來的，所以可想而知距離有多近，速度又很快。」讓她事發後仍餘悸猶存「如果被撞到，我們真的很有可能會死亡」。