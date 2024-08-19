很多人每天必喝咖啡，卻又害怕會骨質疏鬆，對此，家醫科醫師許芷瑜表示，其實1天1杯咖啡是不會害人骨鬆的，但若是喝到4杯以上，就會導致骨質流失，因此喝咖啡一定要同時做「三多」，多鈣、多曬與多動，來增強骨本。

許芷瑜在YouTube頻道PO影片指出，會讓人骨質疏鬆最主要原因，是鈣不夠，然後又不到戶外去運動，1天來個1杯咖啡是OK的，但要怎麼做能預防骨鬆呢？以下為三招多多，天天做讓你從此不怕骨鬆。

■多鈣：要從飲食當中攝取足夠的總鈣量，像是乳製品、豆腐、豆漿、魚乾、杏仁奶、深綠色蔬菜，都是很好的鈣質來源。

■多曬：要適度到戶外曬曬太陽，讓我們人體能夠產生維生素D，幫助鈣質吸收，和強化我們的肌肉。

■多動：透過一些負重運動，來增加我們骨密度，像是健走、爬山、爬樓梯，這些都是有幫助的方式。

許芷瑜表示，即使有了上述「三多」，咖啡還是不能過量，一般的人每天喝超過4杯的咖啡，還是會導致骨質流失，要記得從年輕起就要多鈣、多曬、多動，享受咖啡的時候，就不用再害怕骨鬆了。