高雄一間烤玉米攤近日爆紅，有網友聽朋友說這家好吃，就跑去買一支，結果遇見穿著火辣的老闆娘，貼文PO出引起眾人討論，不少人去朝聖。也有顧客好奇，為何烤玉米要穿洋裝？老闆娘解釋，因為天氣太熱，穿洋裝就不必穿內衣、褲子，工作上較涼爽便利。

高雄一間烤玉米攤近日爆紅。（翻攝自高雄揪出遊臉書）

高雄一間烤玉米攤近日爆紅，老闆娘感謝大家支持與愛護。（翻攝自高雄揪出遊臉書）

臉書社團「高雄揪出遊」近日有網友PO出數張照片，一名身材火辣、穿著清涼的正妹老闆娘在攤位前賣力烤玉米，原PO還表示，他靜靜看著老闆娘烤了半小時玉米，貼文曝光後掀起網友熱烈討論。而該攤位地點也曝光，是高雄左營剛開業的玉米攤，有巧克力、奶酥口味的烤玉米，口味十分特別。之後老闆娘也在該社團PO文，感謝大家的支持與愛護。

根據《ETtoday》報導，烤玉米攤正妹老闆娘受訪表示，先前是在梓官藍田路開業，現在店面交接給加盟業者，目前她人都在左營巨蛋的烤玉米攤；至於為何穿著比較清涼？老闆娘表示，因為烤玉米要面對火源，非常炎熱會不斷流汗，當然穿越涼快越好，所以穿著洋裝，就不必穿內衣、褲子。

對此，網友看到照片也紛紛留言：「穿這樣生意肯定長紅」、「烤玉米也有奶酥口味？太特別了吧」、「今晚我想來根烤玉米」、「胸前太雄偉了，我取餐都會目不轉睛」。