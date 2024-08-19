俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海昨（18）日發生規模7.0強震，震後半島上的舍維留奇火山（Shiveluch volcano）隨即噴發，火山灰衝上5公里高空，俄羅斯專家警告，「24小時內」可能再發生規模近9.0地震。

圖為舍維留奇火山18日噴發時的畫面。（美聯社）

美聯社報導，當地時間18日凌晨，堪察加半島外海發生規模7.0地震，震源深度位在海床下6公里處，震央位在最近城市東南方約108公里。

強震發生後，半島上的舍維留奇火山隨即噴發，俄羅斯科學院火山暨地震研究所（Institute of Volcanology and Seismology）公布的畫面顯示，火山灰衝上5公里高空，火山灰雲向東方及東南方綿延超過490公里。

俄羅斯堪察加半島外海18日發生規模7.0強震後，半島上的舍維留奇火山（Shiveluch volcano）隨即噴發。

半島以南千島群島（Kurile Islands）上的埃別科火山（Ebeko volcano）也向高空噴發2.5公里火山灰。俄羅斯科學院火山暨地震研究所並未說明強震是否引發這2座火山爆發。

俄羅斯科學院火山暨地震研究所（Institute of Volcanology and Seismology）表示，昨日規模7.0的強震恐怕只是「前奏」，警告未來24小時內可能再發生規模將近9.0的第2起強震。

規模7.0強震後，半島上的港口城彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）居民通報經歷「長時間」的巨大搖晃，網路上也出現住家、紅綠燈劇烈搖晃的畫面。

Powerful 7.2 magnitude earthquake has struck Russia and a volcanic eruption has begun



Kamchatka was hit. Aftershocks were felt up to 108 km from the epicenter. Ash emissions from the Shiveluch volcano pose a threat to aviation. pic.twitter.com/zHT5aZKeT0 — NEXTA (@nexta_tv) August 18, 2024

#Volcano erupts after 7.0 magnitude earthquake strikes off eastern Russian coast Kamchatka Peninsula.



7.0 magnitude #earthquake near #Kamchatka, #Russia.



Locals report the ground moving like it's alive.



Shiveluch volcano ERUPTS, spewing an 8km-high dust column pic.twitter.com/f9tdcHH7JG — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 18, 2024

舍維留奇火山噴發後，堪察加火山噴發應急小組（Kamchatka Volcanic Eruption Response Team）一度對該區域的所有飛機發布火山灰雲「紅色警報」（code red）。