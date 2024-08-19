俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海昨（18）日發生規模7.0強震，震後半島上的舍維留奇火山（Shiveluch volcano）隨即噴發，火山灰衝上5公里高空，俄羅斯專家警告，「24小時內」可能再發生規模近9.0地震。
美聯社報導，當地時間18日凌晨，堪察加半島外海發生規模7.0地震，震源深度位在海床下6公里處，震央位在最近城市東南方約108公里。
強震發生後，半島上的舍維留奇火山隨即噴發，俄羅斯科學院火山暨地震研究所（Institute of Volcanology and Seismology）公布的畫面顯示，火山灰衝上5公里高空，火山灰雲向東方及東南方綿延超過490公里。
半島以南千島群島（Kurile Islands）上的埃別科火山（Ebeko volcano）也向高空噴發2.5公里火山灰。俄羅斯科學院火山暨地震研究所並未說明強震是否引發這2座火山爆發。
俄羅斯科學院火山暨地震研究所（Institute of Volcanology and Seismology）表示，昨日規模7.0的強震恐怕只是「前奏」，警告未來24小時內可能再發生規模將近9.0的第2起強震。
規模7.0強震後，半島上的港口城彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky）居民通報經歷「長時間」的巨大搖晃，網路上也出現住家、紅綠燈劇烈搖晃的畫面。
舍維留奇火山噴發後，堪察加火山噴發應急小組（Kamchatka Volcanic Eruption Response Team）一度對該區域的所有飛機發布火山灰雲「紅色警報」（code red）。
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