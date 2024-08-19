19歲男子阿國透過社群軟體認識14歲少女小萱（均化名），雙方進而交往成為男女朋友，不料，某日阿國卻為了滿足自己的性慾，不顧小萱予以拒絕，並且告知「不要」、「不好吧，我才幾歲」，不僅撫摸胸部、下體，還強制性交得逞。事後，小萱母親的知實情時，憤而報警提告。

法院審理，阿國對於本身犯行坦承不諱。法官認，阿國犯刑法第221條第1項之強制性交罪，最輕本刑為3年以上有期徒刑，刑度非輕，而阿國違反小萱意願，與其發生性交行為，所為固值非議。

法官考量，當時2人為男女朋友，發生過程沒使用暴力脅迫及言語恐嚇，也未造成小萱身體受有明顯外傷，手段尚稱平和，犯罪情節尚屬輕微。阿國於案發時19歲年紀尚輕，且犯後坦承犯行，雖願意賠償小萱及其母親，但因金額未達成共識而未達成和解。

阿國犯後態度尚稱良好，應已知所錯誤，若是處以法定最輕本刑，未免失之過苛，而有情輕法重之憾，應依刑法第59條規定減輕其刑。

法官審酌，阿國知道小萱當時僅滿14歲，竟為滿足一己之性慾，違反意願強制性交得逞，妨害小萱身心健全發展，所為實屬不該，但念及阿國犯後坦承犯行，一審依犯強制性交罪，處有期徒刑1年10月。阿國不服提起上訴。

高院審理，法官認，一審判決已以阿國所犯之罪之責任為基礎，依法給予整體觀察綜合考量評價，在法定刑度內酌量科刑，並且尚屬妥適，其量刑核無違法或不當。日前依法判決，駁回上訴。維持一審原判。可上訴。

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