民眾黨假帳風暴持續延燒，黨主席柯文哲昨（18）日下令啟動4項黨務改革，不過，民眾黨前秘書長謝立功指出，除了「善後小組」，柯提出的其他3項措施，早在自己當祕書長時就已有相同機制，只是沒好好運作，他並直言，對民眾黨立委黃珊珊負責善後小組感到匪夷所思。

柯文哲昨（18）日受訪表示，經反省後，得出民眾黨有幾項黨務改革要做，分別是：建立財務監督委員會、建立長期合作的法律團隊、重新建立黨內應變小組和成立善後小組。其中針對善後小組部分，柯提到，自己曾告訴黃珊珊，由於她當時是競選總幹事，所以善後小組應由她負責。

針對這些改革措施，謝立功昨在政論節目《TVBS戰情室》指出，民眾黨本來就有財務監督委員會，自己擔任秘書長期間，委員會更會定期開會，只是不知為何他離任後「就不做了」；再來，建立法律團隊部分，2022年自己就曾要求各縣市黨部要找到至少1位律師，因到了選舉最後階段，一定會出現候選人間告來告去的混亂局面，「不可能中央黨部去支援律師」。

第三，應變小組部分，謝立功點出，民眾黨本來就有這個機制，在新冠肺炎期間等重大事件的應對就是一例，只是現在沒有好好運作；最後，善後小組的部分，謝立功直言，對找黃珊珊負責該小組感到匪夷所思，等於是「叫犯錯的自我檢討」，大家都知道叫記帳的人去查帳是不對的行為，且外界都在檢討黃，「你要讓人家相信這個小組有在運作，她有立委身分，請問誰敢對她怎麼樣？」