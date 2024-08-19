柯文哲與蔡壁如一起搭車畫面。（取自中天新聞）

民眾黨昨（18日）在台南市舉辦《眾新雲集創業論壇》，蔡壁如以黨內「創新創業委員會」主委身分出席，黨主席柯文哲擔任來賓演講，兩人一前一後踏入會場，未在門口碰面，不過會後柯搭車離去時，蔡也跟著坐上車，在車內會談到什麼，引發外界好奇。這也是民眾黨爆發政治獻金爭議風暴後，兩人首度同框。中天節目《馬德有事嗎》主持人林宸佑昨在節目中也透露車內對話內容，完全沒有提到時任競選總幹事、立委黃珊珊！

中天節目《馬德有事嗎》主持人林宸佑昨在節目中透露，當時蔡壁如上車後先是滑了一下手機，柯文哲也講了幾句話，兩個人在交頭接耳，畫面引發外界揣測，好奇有無提到該棄車保帥、開鍘黃珊珊？但就他私下了解，在這趟車程中完全沒有提到黃珊珊。

至於兩人車上對話？林宸佑透露，據了解是談創新創業委員會的相關內容跟下一步規劃，因為蔡壁如是主委；更有趣的是蔡壁如上車大概只談1、2分鐘，到下一個路口就下車。

林宸佑指出，就他所得知，2人車上對話沒提到黃珊珊、蔡壁如到了下一個路口就下車了，他也推測這也代表柯文哲在這段期間，蔡壁如真的沒有時間可以跟柯文哲談事情。