民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報爭議，台灣民意基金會今釋出「台灣人的政黨支持傾向：民眾黨還有 明天嗎？」民調，統計發現民眾黨相較上月民調下滑2.2％，而象徵政黨好感度的感情溫度出現劇烈變化，有好感者大幅減少14.7％、約300萬人，反感者大幅增加11.3％、約220萬人，已明顯陷入民意的冰風暴。

台灣民意基金會統計，8月政黨支持度，結果發現，民進黨獲34.2％、國民黨獲23.2％、民眾黨獲13.8％、其餘小黨約占1.9％、中性選民約占26.5％，顯示民眾黨還沒倒；相較於上月，民進黨略增1.1％、國民黨上揚2.7％、民眾黨下滑2.2％，整體政黨支持度僅有小幅盤整。

近一步分析民眾黨支持度發現，民眾黨在全盛時期，在20至44歲選民中獨占鰲頭，如今20至34歲仍明顯領先民進黨與國民黨，但35歲以上瞠乎其後，在45至54歲支持度僅7.7％、65歲以上僅2.1％，高教育程度者、白領階級的支持度也不如以往。

為何民眾黨發生重大醜聞，支持度卻只下滑2.2％？台灣民意基金會分析，因事件爆發時間正於調查執行期間前後沒幾天，且未經柯文哲本人或其核心幕僚涉貪，因此大多數民眾黨既有支持者仍未放棄民眾黨，若短期內柯文哲本人或民眾黨再出重大紕漏，民眾黨支持者才可能大量出走。

另外，台灣民意基金會統計民眾黨好感度，詢問民眾「如果用0度到100度來表示對政黨的好感與反感， 0度表示最冷，最強烈的反感；而100度表示最熱，最強烈的好感； 50度表示沒什麼感覺，既無好感也無反感。 」

統計發現，有20％民眾對民眾黨感情溫度約50度以上；33.4％正好50度，沒有感覺；40％約49度以下，從平均溫度看，整體台灣人對民眾黨的感情溫度是40.33度，遠低於無感的50度，很冷，也傳達此刻台灣社會對民眾黨非常感冒。

另從年齡層來看，年齡與對民眾黨感情溫度成正比，除20至24歲平均感情溫度有51.82度外，25歲以上都低於 50 度，包括長期最挺民眾黨的25至34歲年輕人，足以證明民眾黨主力部隊已受重創。

台灣民意基金會指出，民眾黨也創下黨史上最不受國人歡迎的紀錄，以及超越國民黨與民進黨，創下國人對主要政黨感情溫度的最低紀錄，與2023年11月最近統計也是最高的感情溫度相比，民眾黨平均感情溫度下滑8.92度，民眾黨已明顯陷入民意的冰風暴。

台灣民意基金會表示，對民眾黨有好感者大幅減少14.7％、反感者大幅增加11.3％，無感者增加3.8％，而一個百分點代表19.5萬人，民眾黨已失去近300萬人的好感，新增220萬人的反感，這與民眾黨總統大選政治獻金及競選經費申報不實醜聞、整體危機處理不當，有直接關係。

台灣民意基金會強調，民眾黨今後若繼續維持這樣的政黨感情溫度，意味它很快將走入歷史，但對一個新興政黨，2024總統選戰獲得 369 萬票，立委政黨票獲304萬票，僅遭遇一次空前巨大打擊，是否真的就此一蹶不振？藥石罔效？顯然言之過早。