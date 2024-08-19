凱米颱風7月下旬侵台，導致菜價飆漲，一名女子近日逛全聯，發現3入的盒裝牛番茄價格，從原本的80幾元降到49元，她立刻入手，貼文引發逾千名網友討論，不少人想念番茄炒蛋的滋味，看到PO文紛紛到全聯買牛番茄。

原PO周六（17日）於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，看到全聯一盒3入的牛番茄49元，讓她眼睛為之一亮，她表示，前幾天看到一盒還要價80幾元，直呼「需要牛番茄的快買啊！終於等到恢復價格了。」

貼文引發逾千名主婦關注，「我從3顆95元，等到4顆49元」、「前天看3顆95元，還是92元」、「上次買一顆55元，我買3顆」、「真的貴得離譜，前陣子一顆55元」、「前天看裸賣2顆38元」、「我買了，好久沒吃番茄炒蛋。」

也有不少婆媽回報傳統市場牛番茄價格，還是很浮動，「昨天市場看到一斤賣150元」、「今天的市場價是1斤50元，有佛心」、「今天台北一斤79元」、「昨天在黃昏市場買一斤130元。」