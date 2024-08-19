8-9-4-2



An instant contender for double play of the year! 😱 pic.twitter.com/FKr4hSmwVX — MLB (@MLB) August 18, 2024

大聯盟史上首次8-9-4-2雙殺出現了，馬林魚19日對戰大都會，首局上大都會1出局攻佔一二壘，阿隆索（Pete Alonso）敲了深遠的中外野飛球，魚軍中外野手希爾（Derek Hill）撞牆接殺成功，二壘跑者韋恩托斯（Mark Vientos）直衝本壘，被馬林魚接力回傳完成雙殺！

中外野手希爾在撞牆接殺之後倒地，但是右外野手桑契斯（Jesús Sánchez）及時過來接應，希爾小拋球給桑契斯回傳，二壘手羅培茲（Otto Lopez）接力再傳本壘，捕手佛特茲（Nick Fortes）觸殺成功。跑者韋恩托斯在主審宣判之前就知道自己出局了，氣呼呼地把頭盔扔出去。

這次守備的最大功臣是希爾，這球沒接到就失掉兩分，就算接住也可能丟1分，結果大都會空手而回，終場馬林魚3比2險勝1分。

本季有比較離譜的雙殺是外野手接殺飛球之後，跑者算錯出局數而沒有折返壘包的低級錯誤。另一次是金鶯對戰白襪的第9局下半，金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）接殺小飛球，三壘審認定二壘跑者妨礙守備，變成再見雙殺！韓德森獨自1個接球動作就拿下兩個出局數，他自己當下也是莫名其妙。