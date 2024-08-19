男大生阿國某日向女網友小萱（均化名）借宿，雙方聊天時，小萱曾談及，對於「性」並非持性愛分離的觀念，無法與尚未交往，成為伴侶之前的人發生性行為。不料，小萱身體不適服藥後熟睡，阿國竟爬上床撫摸胸部及臀部，並脫掉小萱褲子強制性交，小萱睡夢中感覺有異，驚醒後喝斥阿國，事後因不甘受辱，憤而報警提告。

法院審理，小萱指控，雙方是經由網路結識，後續用LINE、IG聯繫，去年暑假時阿國要求借宿，她基於雙方是朋友便同意，但阿國卻不顧彼此間的情誼，竟為了滿足性慾，利用她因為身體不適，服藥後熟睡不知抗拒之際，對她做出乘機性交行為。

法官考量，阿國所為侵害小萱性自主決定權，導致小萱身心蒙受相當程度的傷痛，所為實屬不該。阿國犯後坦承犯行，但在法院審判中，仍指稱做出該行為時，雙方關係曖昧，基於對小萱的情愫，誤認可以有親密互動。

法官認，阿國不顧小萱並非持「性愛分離」之價值，更何況阿國做出犯行時，是在小萱A女熟睡時所為，阿國的辯稱，只是為了減輕自己犯行之可責性，並將部分責任歸咎於小萱，難認確實已真心悔悟。而阿國的父親曾匯款88000千元給小萱，但是最終未達成和解，

法官審酌，阿國前無犯罪紀錄之品行，目前就讀大學，以及並無需他扶養之親屬等。日前依法宣判，阿國犯乘機性交罪，處有期徒刑3年6月。可上訴。

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