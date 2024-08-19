「小皇帝」詹姆斯跟史蒂芬柯瑞在美國男籃攜手完成奧運5連霸，讓外界不禁期待兩大球星是否能在NBA同隊打球，但其實在上季NBA交易截止日，勇士確實找過湖人討論這筆驚人交易案的成真可能性，根據美國資深籃球記者史坦19日爆料，當時卻遭到詹皇王牌經紀人兼好友瑞奇保羅堅決反對，理由是他認為詹皇第四度更換球隊將引來龐大反對聲浪。

「當時勇士與湖人之間談判並未深入，主因是詹姆斯經紀人瑞奇保羅堅決反對詹姆斯從南加州搬到北加州，」史坦表示，「儘管勇士老闆喬拉科布與湖人老闆珍妮巴斯之間談過，卓雷蒙格林也鼓吹詹姆斯跳槽灣區，但瑞奇保羅要求兩隊放棄這個想法，因為他希望保護詹姆斯不要受到第四度換隊引發的負評。」

事實上，詹姆斯加盟勇士確實有點奇怪，畢竟他曾帶領騎士4次在總冠軍賽遭遇勇士，更在2016年上演奇蹟般逆轉封王，甚至加盟湖人之後，除了跟勇士同在西區太平洋組，也於2022-23年球季季後賽跟勇士對決過，如果詹姆斯選擇跳槽勇士，難免給人跟杜蘭特一樣想要「抱團」奪冠的負面形象。

回顧2010年夏天，詹姆斯在電視節目「決定」當中，宣布他從騎士跳槽熱火，跟韋德、波許組成三巨頭，當時就曾引發相當大反彈，但詹姆斯無視這些負評，依然在熱火拿下兩次總冠軍，隨後再回騎士於2016年奪冠，接著又在2018年跳槽湖人、2020年奪冠，老實說詹姆斯真的會擔心自己第四度換隊的負評嗎？這恐怕只是瑞奇保羅不想詹姆斯跳槽勇士的藉口罷了。