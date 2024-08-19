前氣象局長鄭明典表示，台灣旁邊長出一個颱風，第9號颱風「雲雀」在台灣東方海面上生成，同時最新各國預報路徑也出爐，一致預測雲雀颱風會一路向北前進，對台無直接影響，但因「雲雀」強對流偏在西南側，也提醒要注意定量降水預報，台灣西南部有點強降雨訊號。

最新各國預報顯示，雲雀颱風路徑將朝北方移動。（翻攝自NCDR）

鄭明典今早在臉書PO出一張台灣附近的衛星雲圖，指出「台灣旁邊長了一個『颱風』！」也就是第9號颱風「雲雀」，位置在台灣東方海面上，目前低層旋轉雲系部分露出，強對流偏在西南側，代表垂直風切稍強，不利颱風發展，提醒要注意定量降水預報，台灣西南部有點強降雨訊號。

根據最新各國預報顯示，都一致預測雲雀颱風路經將往北移動，中央氣象署指出，今晨2時雲雀颱風生成，中心位置在台北東方430公里海面上，預估朝北向東海移動，強度發展有限，對台灣天氣無直接影響。

氣象署表示，今天台灣仍處於大低壓帶中，西南風加強帶來充沛水氣，中南部地區及澎湖、金門、馬祖整天不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其南部地區可能有局部短延時豪雨出現，北部地區有零星短暫陣雨，中午過後北部及東半部地區易有雷陣雨，並有局部大雨發生。由於環境相當不穩定，雷雨發生時可能伴隨瞬間大雨、雷擊與強陣風，請特別留意天氣變化；氣溫方面，中南部天氣陰雨，高溫約29～31度，其他地區約32～33度。