屏東一名薛姓潛水教練，接待已婚女學員小寧（化名）時竟利用對方的單純，並假藉按摩名義，對她猥褻得逞。法院審理，依照強制性交罪判處2年有期徒刑、緩刑5年，全案仍可上訴。

判決指出，薛男為潛水教練，也是屏東恆春一處潛水民宿的老闆，平常提供潛水教學課程作為部分的收入來源。小寧因丈夫介紹，從而結識薛男並至墾丁學習潛水，不料碰面當天因氣候導致視線不佳，不宜下水；薛男經過考量，決定將她帶去與朋友聚餐、喝酒。

期間，薛男察覺小寧年紀尚輕、個性活潑單純，且相較容易輕信他人，竟色心大起，藉口「身體很多氣結」為由，提出要幫小寧按摩，並提醒須穿寬鬆衣物，不能穿內衣。對此，小寧雖感怪異，但因自身有按摩經驗，因此不疑有他。

按摩時，薛男在床鋪上循序漸進地幫小寧按摩，再提出乳腺按摩要她脫去上衣，卻沒想到他竟趁腿部按摩時，將手伸到下體，並滑進內褲猥褻得逞，更開口詢問：「你有看過A片嗎？打過野戰？」小寧大驚失色，一時間腦袋空白，但隨著薛男舌頭舔胸部等得寸進尺的行為，她才起身喝斥試圖阻止；薛男則回：「我是妳兄長，相信UNCLE，我不會想跟妳做愛，我是為妳好，我把妳當妹妹」。

隨後，薛男提議二人一起外出散步，最後再各自回房。小寧這一次特別將房門反鎖，隔天早上趁著雨勢火速離開，並到警局提出告訴，於性侵鑑定的報告裡，甚至採集到她胸部上與薛男相符的DNA。

屏東地院審理，審酌薛男犯後坦承罪行，與小寧達成和解，依強制性交罪，判處2年有期徒刑，緩刑5年。可上訴。

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