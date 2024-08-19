新青安房貸的優惠條件引爆買房申貸熱潮，隨著貸款水位接近滿載，銀行資金出現排擠效應，紛紛出現限縮，一般房貸的利率也跟著飆升，土地銀行與合庫銀官網公告利率出現3字頭，甚至有官股銀行官網揭露的區間上限一度出現4%，引發關注。

各家銀行的「不動產放款天條」為銀行法第72條之2規定，即商業銀行辦理住宅建築及企業建築的放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，各家多半會將28%設為警戒線，目前已相當接近。

在此狀況下，民眾申請房貸並不容易，除了一般房貸的利率飆升，想要辦理新青安或公務人員優利貸等優惠貸款，有可能會遇到慢慢排隊審核撥款、暫停收件，甚至被銀行暗示要加購房貸壽險的狀況。

申請一般房貸更不容易，土銀與合庫銀官網公告最高利率區間已衝破3%，甚至有官股銀行官網揭露的區間上限一度出現4%，針對此狀況，ETtoday報導，遭點名的銀行解釋，雖然官網上一般房貸最高年息出現4%，但一些銀行的非政策性的一般房貸利率多落在2.185%～3%之間、成數最高8成、寬限期3年、還款期限還是以20至30年為主流。

一般房貸利率提升已成趨勢，行庫主管推測，可能是不想讓貸款人認為資金成本很低，先將醜話說在前頭，減少作業流程上的困難與狀況。