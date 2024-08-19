凱米颱風期間，船隻繫繩斷裂，船身碰撞受損，船底進水而沉，台東縣環保局已預防性拉設攔油索。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東市富岡漁港驚見半沉巡防艇，停泊於內港多時，無人管理，凱米颱風期間繫船纜斷裂、船身破損，隨波漂流阻礙航道。據了解，該船隻為除役海巡艇，由民間人士購入後，擱置港區。台東縣政府表示，多次通知船主移船未果，依法開罰3萬元，若後續仍未於限期內離港，將重罰每日1.2萬元。

船身編號PP202的除役海巡艇在富岡漁港內載浮載沉，船尾傾斜沉沒入海，並以攔油索圍繞船邊，防止漏油外洩。

據了解，該艇原為駐守綠島鄉的海巡艇，去年4月辦理公開標售，由民間人士得標，至今未見船主現身，而船隻則長期霸占港區泊位。

海巡署東部分署第一三岸巡隊伽藍漁港安檢所表示，凱米颱風期間，船隻繫繩斷裂，船身碰撞受損，船底進水而沉，環保局已預防性拉設攔油索，另由台東縣政府通知船主。

富岡漁港修船廠工人無奈指出，神秘的船主得標後置之不理，船隻斷纜漂流至修船廠附近，廠內工人協助綁繩固定，但沉船處恰好位於修船廠上下船的航道，嚴重影響工作，希望相關單位盡速解決。

對此，台東縣政府農業處漁業科科長陳文泰說明，該船買賣過戶後，已非海巡署公務船舶，但船主未向航政機關辦理登記，也未取得本處核准，且經多次刊稿通知，仍未於限期內將船隻移離，依漁港法未經許可擅自停泊，處3萬元罰鍰。

陳文泰表示，目前已再次通知船主移船，至於限期至何時，須視船主陳述的事由，予以合理限期；若無正當理由持續霸港，將依漁業法處每日1.2萬元罰鍰，直至船隻離港。